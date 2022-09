Senza fissa dimora aggredito a Lucca, indagini in corso

Un senza fissa dimora è stato aggredito questa notte in centro a Lucca da un gruppo di persone che poi si sono dileguate. È successo intorno alle 22.30 in piazza San Michele, zona della movida cittadina. La persona, rimasta ferita in modo grave dopo essere stata picchiata, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito finora l'uomo sarebbe stato colpito con calci e pugni, fino a rimanere privo di coscienza a terra. Ad avvisare i soccorsi alcuni testimoni. Accertamenti in corso sul perché l'uomo sia rimasto vittima dell'aggressione.