Sette mici abbandonati alla fermata del bus a Empoli: si trovano al gattile

Stipati dentro le gabbiette sono stati lasciati lì, a bordo della strada. Protagonisti loro malgrado 7 gatti, tutti di età diverse tra loro, chiusi in due trasportini e abbandonati alla fermata del bus in zona Serravalle a Empoli.

È successo ieri mattina, quando è partita la segnalazione all'associazione Aristogatti, gattile di Empoli, che ha preso in carico i mici portandoli al sicuro. "Tralasciando lo sdegno - scrive Aristogatti su facebook - i gattini adesso sono al gattile. Cerchiamo stallo per loro". Nata dalla volontà di un gruppo di amiche, l'associazione no profit dal 1996 si occupa dei gatti più sfortunati, quelli senza padrone, curando e gestendo le colonie presenti sul territorio o accogliendo i casi particolari nella struttura rifugio del gattile.

Le volontarie adesso si stanno prendendo cura degli amici felini. Sono aperte le telefonate per chiunque volesse aiutarle 338 3244769.