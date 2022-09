Tamponamento all'alba in Versilia, deceduto 51enne

Incidente mortale alle prime ore dell'alba in Versilia. Intorno alle 5.30 sulla variante Aurelia, tra Torre del Lago e Viareggio in direzione nord, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Nello scontro ha perso la vita un uomo di 51 anni. Ferito un 25enne nell'altra auto coinvolta, trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza, la polizia, i vigili del fuoco e il personale di Anas per la gestione della viabilità. In seguito all'incidente la SS 1 Aurelia è stata chiusa in direzione nord, in corrispondenza del km 355.8, con uscita obbligatoria a Birchio e rientro a Viareggio Sud.

Intorno alle 10, a completamento della rimozione dei mezzi e messa in sicurezza della carreggiata, la strada è tornata regolarmente fruibile in entrambe le direzioni.