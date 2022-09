Anziano si perde in una zona impervia: ritrovato in buone condizioni

I Vigili del fuoco di Montepulciano e di Piancastagnaio sono intervenuti ieri alle ore 19:45, nel comune di Siena, in località Sarteano, per la ricerca e soccorso di un uomo di 80 anni in zona impervia.

Attivato immediatamente l'invio di squadre di terra, e unità specializzate nella ricerca con i cinofili, i droni e il personale del volontariato con l'attivazione del piano Prefettizio, coordinati dal personale TAS (topografia applicata al soccorso).

Alle ore 23:20 l'uomo è stato individuato dalla squadra vigilfuoco di Montepulciano, in buone condizioni, recuperato e affidato al personale sanitario per i controlli di routine.