Asl Toscana nord ovest: Luigi Gagliardi è il nuovo direttore del Dipartimento materno infantile

Luigi Gagliardi, direttore del reparto di Neonatologia e Pediatria dell’ospedale Versilia e dal 2018 anche responsabile aziendale dell’Area pediatrica, è il nuovo responsabile del Dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dopo il pensionamento di Ugo Bottone.

Nato a Milano, il dottor Gagliardi si è laureato in Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano e si è specializzato in Pediatria e poi in Biometria a indirizzo epidemiologico sempre a Milano. Ha lavorato negli ospedali di Lecco, e a Niguarda, al Vittore Buzzi e alla Mangiagalli a Milano, prima di arrivare all’ospedale Versilia. In quest’ultima sede è stato anche capo Dipartimento materno infantile dell’allora AUSL 12 Versilia dal 2007 al 2016.

Nel 1993-94 è stato honorary consultant in Neonatal Medicine all’Hammersmith Hospital di Londra (Royal Postgraduate Medical School, ora Imperial College). È stato anche segretario della sezione di Epidemiologia della European Society for Pediatric Research. È stato, inoltre, tra i fondatori (e siede nel comitato scientifico) del Network Neonatale Italiano della SIN, un progetto di collaborazione tra terapie intensive neonatali sui neonati di peso molto basso (meno di 1.500 grammi o meno di 30 settimane di età gestazionale) che conta circa 80 TIN (Terapie Intensive Neonatali) Italiane al momento attuale e permette confronti internazionali oltre che un benchmark nazionale.

Il nuovo direttore del dipartimento avrà il compito di incrementare al massimo le sinergie tra le diverse sedi ospedaliere e territoriali e le varie componenti professionali, curando in maniera particolare e consolidando la stretta collaborazione che già esiste tra le componenti del dipartimento, legate a pediatria, ostetricia e ginecologia.

L’Azienda da questo punto di vista ha notevoli capacità e ulteriori potenzialità da sviluppare a livello organizzativo e assistenziale.

Al dottor Gagliardi vanno gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione aziendale per questo nuovo importante incarico.

Fonte: Ausl Toscana Nord Ovest