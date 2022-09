Controlli stradali nel Fiorentino: tre patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Nell’ambito dei controlli serali e notturni eseguiti negli ultimi giorni sulle auto in transito, i carabinieri di Pontassieve e di Londa hanno deferito in stato di libertà 3 persone, con altrettanti ritiri di patente, per guida in stato di ebbrezza.

In due casi l'intervento dei carabinieri è arrivato dopo incidenti stradali, verificatisi l’uno a Pontassieve e l’altro a Rufina, lungo la Ss67, ed all’esito dei successivi accertamenti sulle condizioni psico-fisiche dei guidatori: nel primo caso, il conducente del veicolo, un 47enne, che aveva riportato un lieve trauma cranico, è risultato avere un tasso alcolico quasi 3 volte superiore ai limiti di legge; nel secondo, la guidatrice, una 45enne, che non aveva riportato lesioni, si è invece rifiutata di sottoporsi ai test ematici in ospedale.

La terza denuncia riguarda, invece, un 23enne controllato di notte all’ingresso di Pontassieve dopo che aveva cercato di eludere, compiendo alcune infrazioni al codice della strada, il controllo nei suoi confronti: fermato dagli operanti, è stato trovato con un tasso alcolico quasi 4 volte superiore ai limiti di legge. per lui sono scattate, oltre al ritiro di patente, anche numerose contravvenzioni per le violazioni commesse.