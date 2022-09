Cuccioli di barboncino nella bauliera dell'auto: nei guai due giovani ad Arezzo

Dieci cuccioli di barboncino con appena 60 giorni di vita, senza microchip e passaporto, stipati in piccole gabbie metalliche nel bagagliaio. Era questo il carico trasportato da due presunti trafficanti, poco più che 20enni, fermati alle 4 del mattino e denunciati dalla polizia stradale di Arezzo per traffico clandestino di animali d'affezione e per maltrattamento di animali.

I due, provenienti dal confine di Stato di Trieste, sono stati fermati dagli agenti che durante il controllo dei documenti hanno udito dei latrati provenienti dalla bauliera. Chiesto al guidatore di aprire la bauliera, i poliziotti hanno rinvenuto due piccole gabbie metalliche, all'interno delle quali erano rinchiusi i barboncini. I cuccioli sono stati affidati a Enpa presso il canile comunale di Arezzo.