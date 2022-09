Ex binario morto, via ai lavori di riqualificazione a Colle Val D'elsa

Prenderà il via lunedì a Colle Val D'Elsa il cantiere di riqualificazione dell’ex binario morto, opera di collegamento del precedente intervento di trasformazione dell’area con la realizzazione di un tratto di pista ciclabile urbana.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area a verde e un percorso pedonale e il recupero dell’ex binario consentirà la sistemazione complessiva del sito sul lato destro dell’ex binario con la creazione di un’area pavimentata che collegherà via Verdi, attualmente senza sfondo, alla pista ciclopedonale. Qui sarà realizzato un piccolo giardino con alberi e sedute per consentire ai pedoni di sostare e riposare. Il progetto prevede anche la realizzazione di una serie di opere di contenimento e messa in sicurezza della scarpata dell’ex binario morto.

A partire da lunedì 12 settembre sarà pertanto introdotto un divieto di sosta su via Verdi dall’incrocio con Via Roma fino al civico 18 per consentire operazioni legate alla realizzazione dei lavori. Il divieto di sosta resterà in vigore fino alla conclusione del cantiere.

