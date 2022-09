ExtraScuola al 'Trovamici', partono le iscrizioni

Con l'inizio del mese di settembre 2022, prendono il via le iscrizioni al servizio ExtraScuola ospitato negli spazi del centro Trovamici, per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni di età: è possibile presentare domanda a partire da oggi, lunedì 5 settembre 2022. Il progetto ExtraScuola del Centro Trovamici intende valorizzare il tempo extrascolastico e riconoscergli un importante valore formativo, poiché è nel suo ambito inconsueto, più libero e più creativo, che i partecipanti usufruiscono più proficuamente delle opportunità offerte loro. Per questo, la proposta nasce per recuperare e offrire, in particolare ai bambini e ai ragazzi del centro storico, un luogo protetto di aggregazione, uno spazio costruito ad hoc per loro, per i loro bisogni di svago e di gioco, con l'obiettivo di promuovere la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco e le attività di laboratorio.

Il servizio sarà attivo dal 27 settembre 2022 al 10 giugno 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19: potrà accogliere un massimo di 15 bambini in età 3-6 (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria). Per raggiungere il 'Trovamici', sarà attivato il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria Leonardo da Vinci: tale servizio offrirà alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato a riprendere i propri figli all’uscita della scuola.

Le domande saranno accolte in ordine cronologico: al raggiungimento del numero massimo di bambini accolti per fascia di età, le richieste saranno inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio Servizi educativi potrà accedere, in seguito a rinuncia dei bambini ammessi. In particolare, le richieste di iscrizione per il periodo 27 settembre 2022 – 31 gennaio 2023 saranno accolte da oggi, lunedì 5 settembre 2022, fino al raggiungimento dei posti disponibili, mentre le iscrizioni per il periodo 1 febbraio 2023 – 10 giugno 2023 saranno accolte dal 9 gennaio 2023 fino al raggiungimento dei posti disponibili. Potranno presentare domanda di iscrizione esclusivamente i genitori dei bambini residenti nel Comune di Empoli.

Per maggior dettagli sul servizio e le modalità di adesione e per scaricare la scheda di iscrizione, è possibile cliccare sul link www.comune.empoli.fi.it/progetto-extrascuola-centro-trovamici. Ulteriori informazioni sono disponibili anche contattando l’ufficio Servizi educativi, scrivendo all'indirizzo servizieducativi@comune.empoli.fi.it oppure chiamando il numero 0571 757625.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa