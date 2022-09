L'agenzia per il lavoro ETJCA apre una nuova filiale a Santa Croce sull'Arno

ETJCA - Agenzia per il lavoro, tra i primi 10 player del mercato e leader nei servizi per le risorse umane, apre ufficialmente la nuova filiale di Santa Croce sull’Arno (PI), rafforzando in questo modo la sua presenza in Toscana. La nuova filiale sarà un centro per l’orientamento, in grado di offrire una consulenza a 360 gradi nel mondo del lavoro sia per i candidati sia per le aziende.

“L’apertura di questa nuova filiale in Toscana aumenta ulteriormente la nostra presenza sul territorio, fornendo nuove opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro e per le aziende, mettendo in contatto i candidati con le realtà che offrono esperienze professionali”, afferma Ornella Ghiselli, Unit Manager di ETJCA.

Con la nuova filiale di Santa Croce sull’Arno ETJCA intende consolidare sempre di più la propria presenza capillare in Italia, dove conta già più di 70 filiali ognuna delle quali perfettamente consapevole delle specifiche dinamiche locali di ogni singolo settore professionale e, soprattutto, delle specificità culturali e normative di ciascun territorio.

La filiale di Santa Croce sull’Arno aprirà ufficialmente lunedì 5 settembre.

Gli orari della filiale, situata in Via Provinciale Francesca Sud, 17 saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.

