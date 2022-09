Muore sessantenne investita da un'auto nell'Aretino

Un tragico incidente è avvenuto in provincia di Arezzo. Una donna di sessanta anni, di origini statunitensi, è morta dopo un incidente. Il fatto è avvenuto verso le 14 di lunedì 5 settembre in via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino.

La sessantenne era a piedi lungo la strada quando, per motivi ancora da chiarire, un'auto l'ha investita. Sono arrivati i sanitari inviati dal 118 ma per la donna non c'è stato niente da fare.

Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino e l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Cortona. Attivato Pegaso, rientrato quasi subito alla base. Presenti le forze dell'ordine per i rilievi.