I vigili del fuoco di Montepulciano e dalla sede centrale di Siena, sono intervenuti intorno alla mezzanotte nel comune di Sinalunga, in Via Busso, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

All'arrivo della squadra, gli occupanti delle auto erano già presi in carico dal personale sanitario del 118, si è quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro.