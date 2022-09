Tirrenia, Confcommercio: "Successo per Regioni d'Europa"

Un grande successo di pubblico e partecipazione per Regioni d'Europa, la più grande mostra-mercato d’Europa tenutasi per la prima volta a Tirrenia. L'evento organizzato da Promo.Ter, Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA e Confcommercio Provincia di Pisa ha richiamato sul Litorale tantissime persone da venerdì 2 a domenica 4 settembre.

“Un evento di eccellenza per il nostro territorio” afferma entusiasta il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. “Un vero e proprio viaggio alla scoperta del migliore cibo europeo e internazionale, con molte specialità gastronomiche da tutto il mondo e prodotti tipici delle regioni italiane, oltre ad artigianato ricercato e prodotti di qualità. Sono davvero tantissimi i commenti positivi

arrivati da residenti e turisti per un'organizzazione davvero impeccabile, anche per le operazioni di montaggio e smontaggio e per quelle di pulizia, rispettose del territorio e delle attività vicine. Gli stessi commercianti del Litorale si sono detti molto soddisfatti dell'evento, visto il gran numero di persone arrivate a Tirrenia e la ricaduta positiva per negozi e locali e anche e per il vicino luna park”.

“Regioni d'Europa è stata una novità davvero apprezzata, eventi di questo tipo sono proprio quello che serve per promuovere il Litorale, in linea con l'obiettivo di avere un territorio vivace e attrattivo per tutti i mesi dell'anno” ribadisce Ravagni. “Sarebbe bello organizzare ogni anno una manifestazione di grande richiamo come questa nei primi giorni di settembre coinvolgendo i locali del Litorale, con spettacoli e musica, sarebbe davvero un ottimo segnale di ospitalità e di prolungamento della stagione estiva”.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa