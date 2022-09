Torna la 'Passeggiata in campagna' dell'Associazione Alzheimer a Empoli

Sabato 17 settembre nel verde di Empoli si svolgerà la 'Passeggiata in campagna', organizzata da A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Sezione Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore.

La settima edizione della passeggiata sarà a Pontorme e precede la Giornata mondiale dell'Alzheimer, che si celebra ogni 21 settembre. Il ritrovo è programmato per le 15.30 in via giro delle mura nord, nel giardino del quartiere empolese. Il cammino prenderà il via dalle ore 16. Gli organizzatori sottolineano che la passeggiata avverrà su strade aperte al traffico, in parte sterrate, ed è dunque raccomandato il rispetto del codice della strada. Il percorso previsto sarà di 6 km e la partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita.