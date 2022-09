Abc bene in amichevole contro Folgore Fucecchio

Buona la prima per l’Abc Solettificio Manetti, che nel primo test amichevole contro la Folgore Fucecchio mostra subito una buona intensità e, soprattutto, un buon atteggiamento di squadra. Il finale, per quanto possa contare, dice 81-63 per i gialloblu che, dopo una prima parte in equilibrio, piazzano l’allungo decisivo nella terza frazione per poi amministrare saldamente nell’ultimo parziale di gioco. Ma questa sera ciò che più contava era valutare la condizione fisica dopo i primi dieci giorni di preparazione ed iniziare ad entrare nei nuovi meccanismi tecnico/tattici, aspetti su cui la gara ha fornito buone indicazioni nonostante ci sia ancora molto da lavorare. Osservati speciali i due nuovi arrivi, Alessandro Nepi e Alberto Lazzeri, che hanno subito convinto: atletismo e grande senso del canestro il primo, solidità ed intensità dentro l’area il secondo.

Adesso, dunque, inizia il conto alla rovescia per il primo impegno ufficiale: domenica alle ore 18 al PalaBetti arriva la Juve Pontedera per la prima giornata di Coppa Toscana.

LA CRONACA

Quintetto: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini.

Dopo i primi minuti necessari per riprendere confidenza con il parquet e con il ritmo partita, l’intensità si alza da entrambe le parti, tanto che le squadre si alternano al comando fino al 10′, quando è l’Abc a chiudere sul +3 (19-16). Nella seconda frazione i gialloblu stringono le maglie in difesa innescando poi buone giocate in attacco. Sugli scudi Nepi, che segna, e Corbinelli, che dispensa assist: break di 8-0 e Abc che tenta il primo allungo sul +9 (27-16). La risposta biancoverde, però, arriva puntuale fino al -3 (31-28), finchè ci pensa Tavarez a chiudere sul 35-30.

Un solido Cantini sotto le plance, in doppia cifra al rientro dopo un anno di forzata assenza in gare ufficiali e non, inaugura il terzo parziale e mette la firma sulla doppia cifra di vantaggio (45-35). Di lì a poco si prende la scena il classe 2006 Merlini (50-38) poi, negli ultimi minuti della terza frazione, salgono in cattedra Scali e Pucci, finchè capitan Belli dall’arco scrive 65-48.

Quattro punti di Alberto Lazzeri danno il via alla volata finale (69-50) e, dopo il +20 a firma Belli (72-52), l’Abc amministra fino alla sirena.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – FOLGORE FUCECCHIO 81-63

Parziali: 19-16, 35-30 (16-14), 65-48 (30-18), 81-63 (16-15)

Tabellino: Belli 15, Nepi 14, Pucci 10, Scali 12, Cantini 12, Lazzeri A. 7, Corbinelli 5, Tavarez 4, Lazzeri C., Merlini 2, Lilli, Viviani, Rosi. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

