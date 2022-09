Tennis e Padel, a Vinci i tornei entrano nel vivo

Mentre il tabellone finale del tennis prosegue spedito verso le fasi conclusive, si scaldano i motori per l’attesissimo evento di padel al Torneo Open maschile sui campi del Vinci Tennis & Padel (4.000 di montepremi complessivo) organizzato in collaborazione con Grantennis Events.

Sarà una “prima” storica per il territorio empolese all’interno delle tre nuovissime “gabbie” costruite nel centro sportivo vinciano, condita da una straordinaria partecipazione. Ci saranno alcuni degli atleti più forti d’Italia, su tutti il sodalizio composto da Alessandro Tinti e Federico Beltrami, rispettivamente numero 7 e 11 delle classifiche nazionali, con esperienze importanti nel World Padel Tour; ad essi contenderanno il titolo Nicola Remedi e Vinicius Trevisan, altri due giocatori al vertice del movimento padelistico italiano. Il brasiliano è stato uno dei più tennisti più forti del Sudamerica tra gli under 16, prima di trasferirsi nel Belpaese e concentrarsi sulla disciplina “gemella” con ottimi risultati. Anche il resto dell’entry list è di livello, con la presenza di ben sedici Seconde Categorie e il meglio del panorama toscano, come il campione regionale in carica Alessio Piccioli, affiancato da Lorenzo Blunda, i maestri di casa Leonardo Santangelo/Pietro Fanucci e i fiorentini Iacobelli/Roman Blanes e Mariani/Torricini.

Nel torneo di tennis il tabellone si è allineato agli ottavi di finale. Hanno impressionato i due giovani romani giunti in Toscana per ben figurare: sia Valerio Amadio che Alessandro Pastorini, compagni di allenamento dalle caratteristiche tecniche opposte, hanno ottenuto una facile vittoria su Pierro (63 64) e Bertini (62 63), e adesso si giocheranno un difficile approdo ai quarti di finale. Ha superato il turno anche il fiorentino Edoardo Ciappi, spietato a lasciare appena un game a Daniele Benussi. Cresce l’attesa per l’esordio delle prime due teste di serie, i favoritissimi Daniele Capecchi (557 al mondo) e Davide Galoppini (721 al mondo), che inizieranno la loro avventura empolese giovedì.

L’ingresso al Vinci Tennis&Padel è libero per tutta la durata della manifestazione.

