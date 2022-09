A Pisa le Celebrazioni di Antonio Canova con Luca Nannipieri

Le Celebrazioni dei 200 anni della morte del genio di Antonio Canova (1757-1822), autore di capolavori assoluti come Amore e Psiche e protagonista della restituzione di altrettanti capolavori della storia dell'arte dopo le razzie di Napoleone dalle città italiane, sono il centro della conferenza del celebre storico dell'arte Luca Nannipieri, introdotta dall'Assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, che si tiene, ad ingresso libero, mercoledì 14 settembre 2022, ore 17.30, presso la Gipsoteca d'arte antica dell'Università di Pisa (Piazza San Paolo all'Orto, 20), organizzata dalla Libreria Pellegrini.

L'incontro è legato all'uscita per Rizzoli del libro "Candore immortale" di Luca Nannipieri. Il libro, come la conferenza, è rivolto a tutti: la prima parte è un romanzo, mentre l'appendice contiene l'elenco preziosissimo dei capolavori e manoscritti che Antonio Canova riportò in Italia, dopo la fine di Napoleone, e ora visitabili nei nostri musei e nelle nostre collezioni, tra cui il celebre Laocoonte che l'imperatore portò al Louvre di Parigi e che fu restituito a Roma nel 1815.

Luca Nannipieri è uno dei più importanti critici d'arte italiani. Volto televisivo, da RaiUno a Striscia La Notizia, testimonial della Fondazione Arpa, presieduta dal tenore Andrea Bocelli, ha scritto libri pubblicati e tradotti all'estero.

L'incontro di Pisa è la prima conferenza di Nannipieri su Canova, che sarà ospitata nelle settimane successive nelle principali città italiane, nei teatri, nelle librerie e nei luoghi di prestigio, come Palazzo Reale a Milano.

