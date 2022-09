Abbandono dei rifiuti a Empoli, controlli e verbali nel mese di agosto

Nel periodo estivo l’attività dell’amministrazione comunale e di Alia Servizi Ambientali SpA contro gli abbandoni dei rifiuti su tutto il territorio, dal centro alle zone più isolate, non si è mai fermata.

Un lavoro costante e continuativo per scoraggiare il fenomeno, portato avanti dagli agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa insieme agli ispettori ambientali di Alia e all'ufficio ambiente di via Giuseppe del Papa.

Nel mese di agosto la Polizia Municipale ha elevato una sanzione dell’importo di 600 euro per n.1 violazione dell’art. art.192 c.1 e art.155 c.1 del d.lgs. 02/04/2006 n 152 del Testo Unico dell’Ambiente. La violazione è stata commessa in via Ponzano, in prossimità della campana di vetro.

Mentre gli ispettori ambientali nel mese di agosto hanno effettuato 39 controlli e verifiche, 27 ispezioni e prodotto 9 verbali.

Con l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, proseguono quindi, e si intensificano sempre di più su territorio, controlli, verifiche, sopralluoghi da segnalazioni soprattutto dei cittadini, ripulitura delle aree, individuazione dei responsabili fino alla sanzione.

Tutte azioni di routine, che a volte sembrano non dare i risultati sperati ma che restano fondamentali per reprimere questi comportamenti incivili, purtroppo ancora ben visibili sul territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa