Al via la decima 'biciclettata dei donatori di sangue': partenza da Segromigno in Monte

Sabato 10 settembre si terrà la '10a biciclettata dei donatori di sangue' promossa dai Gruppi Fratres di Segromigno in Monte, Camigliano, Segromigno in Piano e San Colombano in collaborazione con la Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani e il Comune di Capannori. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 15.00 in Piazza Ridolfi-Parco Pandora a Segromigno in Monte (Via Nuova) con partenza alle ore 15.30 verso la sede della Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani in via Stradone a Camigliano dove sarà predisposto un ristoro. La biciclettata attraverserà le frazioni di Segromigno in Monte e in Piano, Camigliano e San Colombano e farà ritorno alla piazza di partenza.

La manifestazione è una pedalata non competitiva, gratuita, aperta a tutti ed ha come obiettivo principale quello di far avvicinare le persone alle attività delle associazioni promotrici e in particolare ai temi della donazione del sangue.

Fonte: Ufficio Stampa