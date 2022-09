Anche a settembre e ottobre salpa il battello a Pontedera

Da giugno il battello Andrea da Pontedera naviga le acque dell'Arno facendo conoscere ai cittadini di Pontedera e della Valdera tutti i segreti del fiume; l’iniziativa, che ha avuto molto successo, prosegue anche nel mese di settembre e il primo weekend di ottobre.

“Abbiamo voluto dare continuità al servizio, dato il successo che ha riscosso l’iniziativa. Le condizioni del fiume ci consentono di poter proseguire l'attività e vogliamo così sfruttare l'occasione per dare modo ad ancora più cittadini di usufruire di questa bella opportunità. Mi preme ringraziare ancora una volta la fondamentale collaborazione dei Canottieri di Pontedera, di Legambiente Valdera, dell'ufficio turistico della Valdera e di Mario Mannucci e Andreas Quirici grazie ai quali questa attività è potuta rinascere per Pontedera, i Pontederesi e tutti coloro che vogliono e vorranno scoprire queste bellezze naturalistiche a due passi dalla città” così commenta l'assessore Mattia Belli.

Un’importante novità domenica 11, sabato 17 e domenica 18 settembre con il ritorno della Festa dei Fischi e delle Campanelle quando saranno in programma corse continuative tra l’approdo dei Canottieri e l’approdo de La Rotta, con la possibilità di scendere. Le corse in questi giorni di festa sono previste dalle 16.30 alle 20.

Inoltre per domenica 18 settembre è prevista un’escursione special, il ritrovo è fissato alle 16.30 al parco fluviale de La Rotta dove sarà possibile visitare il Museo dei Mattonai, poi alle ore 17.00 il battello Andrea da Pontedera porterà gli escursionisti sul fiume fino all’approdo dei Canottieri, da li si parte a piedi lungo l’argine dell’Arno fino ad arrivare allo Scolmatore, dove è prevista la visita alle cateratte, dopo questa visita si rientra ai Canottieri dove ad aspettare gli escursionisti ci sarà il battello per tornare a La Rotta.

Novità anche per il primo weekend di ottobre, infatti per Domenica 2 Ottobre è prevista la corsa alle 18.00 che sarà guidata dai volontari di Legambiente Valdera, per scoprire tutti i segreti della flora e della fauna delle acque dell’Arno.

Vi ricordiamo che si salpa dall’approdo dei Canottieri di Pontedera, zona Parco dei Salici, via Bologna. Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione, contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e della Valdera, tramite Mail. info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 3887583081, anche tramite whatsapp.

Fonte: Ufficio stampa