Assotir, a Santa Croce il confronto tra candidati alle elezioni sul trasporto merci

Assotir fa il pieno di candidati alle prossime politiche del 25 settembre, per il confronto pubblico elettorale sui temi del trasporto merci.

È infatti organizzato per sabato 10 settembre dalle 9 alle 13 un confronto dal titolo "Il futuro del trasporto merci" fra i candidati delle forze politiche che si presentano, presso lo showroom Gruppo Valiani Santa Croce Sull’Arno con la partecipazione della presidente nazionale Assotir Anna Vita Manigrasso e il segretario generale Claudio Donati.

Hanno già assicurato la partecipazione (secondo l’ordine dell’elenco ufficiale del Ministero degli Interni):

Azione Italia Viva - Michele Passarelli Lio

Alleanza Verdi Sinistra Italiana - Eros Tetti

PD – Ylenia Zambito

Unione Popolare con De Magistris – Giovanni Bruno

PCI – Paolo Zara

Italexit con Paragone – Cinzia del Bigallo

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – Paolo Marcheschi

Forza Italia - Massimo Mallegni/Raffaella Bonsangue

Noi Moderati – Sandro Dini

Lega per Salvini premier – Manfredi Potenti

Italia Sovrana e Popolare – Salvatore Catello

Sarà presente anche un esponente dei 5Stelle e naturalmente sono state invitate anche le liste che si sono aggiunte in questi ultimi giorni, pur se in ritardo rispetto alle altre e si è ancora in attesa di risposta: Impegno civico- Antonietta Rebuffoni/Nicola Grimaldi ; Vita – Antonietta Gatti/Federico Zacchei e+Europa – Marco Taradash/Davide Garzella .

Confronto sul trasporto merci: di cosa si parlerà

I costi sono in continuo aumento a partire dai costi del carburante e per acquisto e mantenimento dei mezzi. Il potere contrattuale è invece vanificato da un quadro normativo che non garantisce le imprese che hanno i mezzi e gli autisti per svolgere i servizi di trasporto, ma premiano intermediari e committenza. Le pressioni al ribasso delle tariffe di trasporto sono causate da fenomeni crescenti di dumping sociale, di concorrenza sleale da parte di vettori esteri e di imprese che non rispettano le regole a partire dall’inquadramento del personale. Lo scenario internazionale crea turbolenza sui mercati dell’energia e delle materie prime e conseguenti forti incertezze nelle decisioni operative di tutti i giorni e non solo per la filiera del trasporto merci.

Ci sono quindi scenari e tematiche complesse che rappresentano una sfida difficile per il paese per le imprese i lavoratori e le loro famiglie, e conseguentemente anche per chi si candida a rappresentarlo in Parlamento.

Principalmente saranno tre gli ambiti di contronto sottoposti ai candidati presenti:

1 scenario internazionale, caro carburanti e tecnologie

2 temi nazionali e riforma del settore: le proposte di ASSOTIR

3 questioni di ambito locale e regionale: infrastrutture, legalità, autisti

Le quattro proposte di ASSOTIR riguardano:

1. L’introduzione di una nuova disciplina della subvezione, prevista dal Regolamento UE 1055/2020, affinché si metta fine alla intermediazione parassitaria imperante nel settore

2. La reintroduzione dei costi minimi obbligatori per legge al fine di porre un argine alla rincorsa al massimo ribasso a cui sono soggette le tariffe dei servizi di trasporto;

3. Il rafforzamento della legge riguardante i tempi di pagamento ;

4. l’introduzione di una nuova disciplina per rafforzare il sistema di accertamento e pagamento delle attese al carico e allo scarico delle merci.

Fonte: Assotir Toscana