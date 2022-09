Candidati Lega a Empoli: "Borghi persona giusta per confronto con imprenditori e giovani"

Ieri si è svolto un pranzo presso il ristorante Gradisca di Empoli, il cui titolare per primo in zona ha evidenziato che il rincaro dell'energia e l’aumento dei prezzi avrebbero inevitabilmente avuto ripercussioni negative sui consumatori e sugli stessi imprenditori. Nell’occasione il capolista in Toscana al collegio plurinominale per il Senato, On. Claudio Borghi ed i candidati alla Camera ed al Senato Federico Bussolin e Cecilia Cappelletti hanno incontrato i militanti e sostenitori della Lega di Empoli e Vinci e hanno raccolto segnalazioni e proposte da condividere per la zona, oltre ad affrontare tematiche inerenti all’economia, al caro bollette, alla sicurezza e ai giovani. Tiziana Bianconi, segretario Lega di Empoli e Vinci, sottolinea che "la presenza di Borghi nel nostro territorio è un segnale importante in quanto parliamo di un esponente politico che ha ricoperto incarichi a livello governativo, è stato anche amministratore locale e conosce perfettamente il mondo dell’economia e dell'imprenditoria".

"È la persona giusta per un confronto con i nostri imprenditori, liberi professionisti e con i giovani che sempre più individuano nella Lega un interlocutore affidabile e concreto, che sa comprendere tematiche e problematiche dei cittadini e che può indicare risoluzioni valide e attuabili". Un sentito ringraziamento per l’accoglienza e l’ottimo cibo al ristorante Gradisca e a tutti coloro che con la loro presenza hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.

La campagna è continuata stamani con il gazebo della Lega presso il mercato settimanale di Empoli nella postazione sul Ponte dell’Orme all’inizio di via Bisarnella. Anche il Capogruppo Lega Salvini Empoli Andrea Picchielli è contento per queste iniziative sul territorio ed afferma che la Lega è sempre attiva sul territorio ed invita la cittadinanza a partecipare all'evento sulla scuola con Matteo Salvini lunedì a Firenze.

Fonte: Sezione Lega Empoli-Vinci