Disturba i passanti e danneggia motorini in strada: arrestato a Firenze

Prima avrebbe disturbato i passanti in strada, poi si sarebbe diretto contro alcuni motorini parcheggiati danneggiandoli. È successo ieri nel quartiere fiorentino di Gavinana dove un uomo, fiorentino 59enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Infatti, all'arrivo della polizia allertata da alcuni passanti, si sarebbe scagliato contro gli agenti.

Secondo quanto ricostruito dalle 16 e per circa due ore, l'uomo avrebbe infastidito diverse persone, soprattutto donne, tra via Kjoto e via Gran Bretagna. Dopo avrebbe preso di mira i motorini in sosta, prima colpendoli con alcune bottiglie prese in un bar e poi gettandoli a terra. Partita la chiamata al 112 all'arrivo della polizia l'uomo si è scagliato contro gli agenti ma è stato bloccato e arrestato. Con sé, in una borsa, aveva anche un coltello dalla lunghezza di oltre 30 centimetri.