È morta la Regina Elisabetta II, Carlo è il nuovo Re

Il Regno Unito e il mondo piangono oggi la Regina Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni. L'annuncio ufficiale è stato diramato con una nota di Buckingham Palace: "Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral", la residenza scozzese dove le sue condizioni si erano aggravate nelle scorse ore. Il re sarà il figlio Carlo che domani è atteso con la regina consorte Camilla a Londra.

Alla guida della monarchia britannica dall'età di 25 anni, dopo la scomparsa del padre re Giorgio VI, il regno di Queen Elisabeth è stato il più lungo di tutta la storia britannica. Solo due giorni fa aveva incontrato la nuova prima ministra Liz Truss per il conferimento dell'incarico. Nei suoi 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II ha assistito al passaggio di 16 primi ministri al numero 10 di Downing Street.

Nella storia la Toscana ha ricevuto le visite della famiglia reale inglese. In particolare Firenze, nel 1951 e nel 1961, in due visite ufficiali della Regina Elisabetta con il consorte Principe Filippo di Edimburgo.

"Una donna straordinaria che ha segnato in modo indelebile la storia del mondo, per sempre nei nostri cuori. Riposa in pace sua Maestà Regina Elisabetta II" scrive sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.