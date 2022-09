Elezioni 202, la Lega in piazza a Gambassi Terme per spiegare il programma

"I cosiddetti piccoli Comuni, come in questo caso Gambassi Terme, devono essere attenzionati al massimo perché sono una importante risorsa dell'Italia e della nostra Toscana ed è con questo spirito che domani venerdì 9 settembre saremo in piazza Roma nel Capoluogo Gambassi, con i nostri banchini, dalle ore 8,30 alle ore 13 dove il Consigliere Nazionale dell'ANCI, Marco Cordone, un esperto di Enti locali che per oltre 15 anni è stato Consigliere comunale della cittadina termale della Valdelsa fiorentina, spiegherà ai cittadini interessati, il programma della Lega per le Elezioni politiche di domenica 25 settembre, un programma che tra l'altro prevede più autonomia per gli Enti locali e la reintroduzione dei decreti Sicurezza".

Questa la dichiarazione di Marco Manuelli, coordinatore e Capogruppo Lega al Comune di Gambassi Terme che presentando l'iniziativa leghista di domani 9 settembre, annuncia la presenza anche di altri Consiglieri comunali.

Coordinamento Lega per Salvini Premier - Gambassi Terme

Ufficio Comunicazione