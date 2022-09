In tre rapinano una coppia di giovani in centro a Firenze: arrestati

Mentre stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in centro a Firenze, un ragazzo e una ragazza sono stati aggrediti in piazza della Repubblica. Responsabili dell'aggressione, con rapina, tre giovani di origine marocchina tra i 24 e i 28 anni, arrestati dalla polizia.

È successo nella tarda notte di ieri. La coppia è stata assalita dai tre, che dopo aver colpito l'uomo avrebbero aggredito anche la ragazza, riuscendo a portar via ad entrambi due cellulari e 100 euro in contanti. Le vittime, nonostante le lesioni subite, sono riuscite a lanciare l'allarme al 112. Immediatamente sul posto è intervenuta una volante della polizia di Firenze, in loro soccorso, mentre altre pattuglie si sono messe sulle tracce dei rapinatori in fuga. Rintracciati poco dopo i tre, fermati dagli agenti intorno alle 4.30 in Borgo Ognissanti, si erano già spartiti la refurtiva. Il primo aveva in tasca uno dei cellulari rubati, il secondo l'altro telefono e una banconota da 20 euro, mentre il terzo aveva i rimanenti 80 euro.

Arrestati, in attesa della convalida i tre, già tutti noti alle forze di polizia, sono finiti nel carcere Sollicciano di Firenze.