Dopo un paio di settimane di lavoro in palestra, l'Use Computer Gross affronta stasera il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Alle 20.30, i ragazzi di Luca Valentino saranno impegnati sul campo dell'Etrusca San Miniato di coach Alessio Marchini. Una gara che servirà soprattutto per saggiare la condizione fisica e per tornare a respirare l'aria della partita ufficiale.