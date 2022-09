Molesta fan in attesa del concerto e aggredisce la polizia: arrestato a Pisa

Intervento della polizia questa mattina, prima dell'alba, a Pisa in piazza dei Cavalieri. Sul posto erano state segnalate alcune persone che stavano dando fastidio ad alcuni fan, arrivati molto presto in centro città, in vista del concerto di Ariete in programma per la sera.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia alcune ragazze sono state molestate da due soggetti stranieri, immediatamente bloccati e identificati dai poliziotti. Uno di loro, senegalese irregolare sul territorio, avrebbe opposto resistenza prima scagliandosi contro i fan che avevano lanciato l'allarme e poi contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. Reazione che lo ha portato all'arresto. L'uomo, che ha anche danneggiato pesantemente l'auto di servizio della polizia, è stato trattenuto in cella di sicurezza. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e sottoposto il soggetto alla misura dell'obbligo di firma giornaliero.