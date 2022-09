Montespertoli celebra un’amicizia che dura da 30 anni

Sabato 10 e domenica 11 settembre Montespertoli ospiterà la delegazione della città di Neustadt an der Aisch in occasione del tradizionale “Appuntamento con la Birra” che si terrà al Parco Urbano.

Nel lontano 1992, il Sindaco in carica, Mauro Marconcini, volle sigillare con un patto la reciproca amicizia ed in questo 2022 ricorre il 30° anniversario di gemellaggio per questo, l'Amministrazione Comunale, insieme al Comitato Gemellaggi, ha organizzato una cerimonia ufficiale presso la Sala Consiliare per domenica 11 Settembre alle ore 10.00.

Si tratta di un appuntamento importante che rinnova e consolida l’amicizia tra le città e i loro cittadini, un gemelleggio che affonda le proprie radici nei valori europei e che reputa gli scambi esperienze fondamentali per lo sviluppo dei territori.

Sempre domenica mattina, alle ore 11.00, in piazza del Popolo si svolgerà un brindisi con il Chianti Montespertoli aperto a tutta la cittadinanza.

Alla cerimonia, la domenica mattina, sarà presente il Sindaco di Neustadt an der Aisch Klaus Meier e il Presidente del comitato tedesco Wolfang Ell insieme al Presidente del Comitato di Montespertoli Giuseppe Statello, al Sindaco Alessio Mugnaini e alla presenza di tutti i soci e dei rappresentanti del Consiglio e della Giunta Comunale.

“Dopo tre anni dall'ultima edizione è bello ritrovarsi e festeggiare insieme il 30° Anniversario del Gemellaggio. La gente ha voglia di uscire, di divertirsi, di credere che tutto sia tornato alla normalità. Noi li aspettiamo numerosi per due serate da trascorrere in allegria.” spiega Giuseppe Statello Presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa