Montopoli torna al Medioevo con due giorni di eventi

È un ritorno alle radici della festa la 48esima edizione di Montopoli Medioevo in programma sabato 10 e domenica 11 settembre a Montopoli in Val d'Arno. Una due giorni in cui il passato torna a essere presente. «Sarà emozionante vedere il paese di nuovo colmo di gente – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi –. Vuol dire che con il Covid e con le restrizioni, a cui la pandemia ci ha costretto, non è venuta meno la voglia di stare insieme e di condividere quelle che sono le nostre tradizioni. Uno degli sforzi di questi ultimi due anni è stato quello di non rinunciare ai momenti conviviali che contraddistinguono la nostra comunità. Abbiamo ridotto gli spazi, come ci ordinavano i decreti, limitato l'accesso a un numero contenuto di persone, ma senza rinunciare a celebrare una data ormai fissa nel calendario dei montopolesi e non solo. Adesso la festa può tornare a essere ciò che è sempre stata: la rappresentazione di una delle rievocazioni storiche più belle del nostro territorio».

Un evento che si ripete da quarantotto anni, organizzato dalla Pro Loco di Montopoli V.A. Dal pomeriggio del sabato e per tutta la domenica sarà possibile “vivere” in un'atmosfera medievale, grazie a una ricostruzione storica attenta e a uno scenario suggestivo; le giornate di festa avranno il loro culmine la domenica con la Disfida con l’arco tra la Contrada di Santo Stefano (Perinsù – colori bianco e rosso) e la Contrada di San Giovanni (Peringiù -colori giallo e nero). «Siamo felici di poter annunciare questo ritorno alle radici della festa – aggiunge la presidente della Pro Loco Montopoli Virginia Duccini – in pochi giorni siamo stati sommersi dalle prenotazioni per la cena in piazza, segno che la voglia di tornare a vivere a pieno Montopoli Medioevo è tanta».

Questo il programma della manifestazione: alle 17 del sabato ci sarà l'apertura del Castello, a seguire nella Pieve dei SS. Stefano e Giovanni la solenne benedizione degli arcieri e il corteo degli arcieri, accompagnato dal Gruppo Musici e Sbandieratori di Montopoli fino a Piazza II Giugno, dove si terrà la selezione dei migliori arcieri del popoli di San Giovanni e del popolo di Santo Stefano, che il giorno dopo si contenderanno l'ambito palio. La sera di sabato è dedicata alla cena in piazza San Matteo, si potrà (su prenotazione) partecipare al banchetto con i signori del castello, assistere a spettacoli esclusivi e alla solenne investitura dei capitani e degli arcieri dei popoli di Santo Stefano e San Giovanni vincitori della selezione, che avranno l'onore di rappresentare la propria contrada al palio di domenica 11 settembre. Il sabato si conclude con il corteo storico fino a piazza II Giugno e la disfida dei "Piccoli Arcieri della Rocca". La festa ricomincia la mattina successiva quando alle 9 in Piazza Michele ci sarà la gara Lega Arcieri Medievali. Dalle 10 in poi saranno aperte le porte del castello, per tutto il giorno si potrà assaporare la vita della roccaforte con gli occhi di un viandante: divertendosi con i giochi tipici che rallegravano le feste medievali, danzare con le nobili dame, ammirare i giocolieri, i musici, gli sbandieratori, gli abili arcieri, l'accampamento, le macchine da guerra, gli armati, i combattimenti con la spada, i cavalieri, il mercato, i mestieri, i cantastorie e gli spettacoli di mangiafuoco. Alle 15.30 il corteo storico montopolese, con i Gruppi Storici ospiti, accompagnerà il popolo fino a piazza II Giugno, dove i più abili arcieri dei due popoli si contenderanno l'ambito palio.

Saranno presenti delle navette gratuite per il centro storico con partenza da: Torre Giulia San Romano, via del cimitero San Romano, via Dante, 319, Montopoli loc. Capanne.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa