Nasce la Commissione regionale prezzi

E’ stata istituita la Commissione regionale prezzi della Toscana (Cip). Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che prevede la nascita del nuovo organismo, modificando la legge 38 del 2007. Come ha spiegato il presidente della commissione Affari istituzionali illustrando l’atto in aula, la Commissione nasce al fine di garantire lo svolgimento delle attività dirette all’elaborazione e aggiornamento annuale del Prezzario regionale della Toscana, la cui centralità risulta rafforzata a seguito delle recenti disposizioni. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della Cip, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della Cip o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia.

La partecipazione alle sedute della Commissione istituzionale prezzi della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato. Dalla proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’atto è stato approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, con 19 voti favorevoli e 12 astenuti.

Qui è possibile ascoltare l’illustrazione dell’atto e gli interventi dei consiglieri regionale nel corso del dibattito

Fonte: Toscana Consiglio Regionale