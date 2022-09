Nuova vita alle vecchie scarpe da ginnastica: l'iniziativa a Fucecchio

Trasforma le vecchie scarpe sportive in pavimentazioni anti-trauma per i parchi gioco e gli impianti sportivi della nostra città, questo è il progetto che mette in campo la Round Table 76 San Miniato Fucecchio in collaborazione con la G.S. Folgore Fucecchio ASD. Il progetto è stato interamente finanziato dalla Fondazione Round Table Onlus.

All’interno del Palazzetto dello Sport di Fucecchio è presente il box Esosport, il progetto avrà durata fino maggio 2023 e i cittadini potranno portare le scarpe da buttare (scarpe ginniche, ciabatte, l’importante è che la suola sia di gomma) riducendo così il materiale che va nelle discariche e dando nuova vita a ciò che viene considerato uno scarto in un prodotto utile per la nostra città per i parchi giochi o gli impianti sportivi.

L’inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi al palazzetto ha visto la presenza del Sindaco Alessio Spinelli, il quale ha ringraziato per il progetto le associazioni organizzatrici (Round Table e Folgore) e spiegato ai giovani cestisti della Folgore presenti importanza del riciclo, dell’ecologia e di creare economie circolari a vantaggio della comunità. Presente anche la Presidente della Consulta del Volontariato di Fucecchio Francesca Bitossi, che ha riaffermato l’importanza di fare gruppo fra le varie associazione del territorio per raggiungere obbiettivi maggiori.

Successivamente i referenti delle due associazioni hanno ringraziato l’amministrazione comunale invitando la cittadinanza a venire al palazzetto dello sport per portare le scarpe.

Fonte: Round Table 76 San Miniato Fucecchio