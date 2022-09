PD, apre la nuova sede a Sovigliana

Si moltiplicano gli appuntamenti e le iniziative della campagna elettorale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa: domani, venerdì 9 settembre, dalle 10 volantinaggio al mercato settimanale di Montaione.

Nel pomeriggio a Fucecchio volantinaggio davanti alla Coop di via Fucecchiello.

Alle 19 inaugurazione della nuova sede del pd a Sovigliana in via leonardo da Vinci 3, alla quale parteciperà Dario Parrini, capolista toscano per il Pd al Senato.

Sabato 10 settembre volantinaggio ai mercati settimanali di Montelupo Fiorentino con Dario Parrini e Castelfiorentino dove ci sarà Emiliano Fossi, candidato al collegio uninominale Camera dei Deputati. I due candidati saranno poi presenti anche al cinquantesimo anniversario della Cantina Sociale Colli Fiorentini a Montespertoli.

Volantinaggi anche in piazza del Popolo a Montespertoli (mattina), a Fucecchio davanti alla Coop (mattina e pomeriggio) e in piazza Libertà a Vinci.

Parrini a fine mattinata sarà presente all’inaugurazione dei nuovi ambulatori delle Pubbliche assistenze di Montelupo Fiorentino insieme al sindaco Paolo Masetti. Nel pomeriggio sarà a Piombino, mentre la sera sarà alla cena parrocchiale di Santa Maria a Empoli.

Domenica 11 settembre dalle 9.30 volantinaggio a Fucecchio davanti alla Coop con Federico Ignesti, candidato nel collegio plurinominale alla Camera dei Deputati. Ignesti raggiungerà poi Parrini al gazebo del Pd a Sovigliana, davanti alla casa del Popolo.

Lunedì 12 settembre la mattina volantinaggio al mercato Capraia Fiorentina.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa