Pedibus per le scuole del centro di Lucca: si cerca enti e organizzazioni per allestire il servizio

L'amministrazione comunale intende portare avanti e sviluppare l'esperienza della mobilità lenta del Pedibus, che prevede l’organizzazione di gruppi di bambini e ragazzi su percorsi pedonali sicuri per raggiungere le scuole primarie del centro storico a piedi, un modo per vivere il centro cittadino all’aperto, più ecologico e con minor traffico automobilistico intorno agli edifici scolastici.

Per fare questo l'assessorato all'istruzione ha pubblicato un avviso col quale ricercare soggetti di adeguata esperienza e professionalità, disponibili alla coprogettazione e alla gestione del servizio per l'anno scolastico 2022/2023. Potranno candidarsi enti del terzo settore e organizzazioni attive che risultino inserite nell'elenco zonale o che provvedano ad iscriversi entro il termine di presentazione della domanda legata all'avviso.



Le richieste dovranno essere presentate entro venerdì 16 settembre. L'avviso completo e il facsimile di domanda sono reperibili sul sito del Comune all'indirizzo https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24008. Informazioni alla mail fbartolomei@comune.lucca.it o telefonando allo 0583/445733. Per informazioni specifiche sulla procedura di iscrizione all'elenco zonale scrivere invece a confzonaleistruzione@comune.lucca.it

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa