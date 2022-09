Rapinano armati di coltelli un giovane a Pisa, fermati e arrestati poco dopo dai carabinieri

I carabinieri di Pisa hanno arrestato due cittadini italiani di 36 e 25 anni accusati di aver rapinato, in via S. Frediano, un giovane della somma di 20 euro. Nello specifico, i due uomini, nella tarda serata di ieri, avrebbero avvicinato la vittima e, sotto la minaccia di un coltello, si sarebbero fatti consegnare la somma di 20 euro per poi darsi alla fuga nelle strade del centro cittadino.

Nell’occasione, i militari,prontamente allertati dalla Centrale Operativa, sono riusciti a rintracciare poco dopo i due fuggitivi in Piazza dei Cavalieri, traendoli in arresto. Gli arrestati, che sono stati sorpresi in possesso di due coltelli a serramanico e della somma di denaro di 20 euro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti in carcere

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa