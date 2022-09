Rifiuti, parte a Castelfranco la consegna dei sacchetti

Partirà lunedì 19 settembre 2022 la consegna annuale dei sacchetti per la raccolta porta a porta dei rifiuti.

La distribuzione dei kit nel comune di Castelfranco di Sotto durerà tre settimane, fino al 9 ottobre, e comprenderà: per UND (uffici, bar, ristoranti, aziende e negozi ecc.) i sacchi per la carta, i sacchi gialli, i sacchi per l'umido; per le UD (utenze domestiche) i sacchi per la carta e i sacchi gialli (NO sacchi organico, sacchi multimateriale).

I luoghi di distribuzione sono l’Orto di San Matteo davanti la Farmacia Comunale, per il Capoluogo, e per le Frazioni sia a Orentano presso il Capannone Ente Carnevale che a Villa Campanile presso la sede del Quercione Pro Loco dietro la Chiesa. La distribuzione nel Capoluogo è riservata ai cittadini di Castelfranco che votano nelle sezioni elettorali dalla 1 alla 8, quella di Orentano a chi vota nelle sezioni 9-10, mentre a Villa Campanile a coloro che votano nella sezione elettorale 11 ovvero gli abitanti di Villa, Chimenti e Galleno.

ORARI Capoluogo (Orto di San Matteo)

lunedì 8,30-12,30

martedì ore 14-18,30

mercoledì 8,30-12,30

giovedì 14-18,30

sabato 8,30-12,30

ORARI Orentano (presso l'Associazione Carnevale)

lunedì 8,30-11,30

mercoledì 15,00 - 18,00

sabato 8,30-11,30

ORARI Villa Campanile (presso la sede Pro Loco dietro la Chiesa):

Lunedì 15,00 - 18,00

Giovedì 15,00 - 18,00

Domenica dalle 9,00 alle 12.30

La consegna annuale dei kit per la raccolta differenziata quest’anno ha subito alcuni ritardi a causa di problemi riscontrati da Geofor nel reperire materiale. “Le tensioni geopolitiche degli ultimi mesi, sommati ai due anni di pandemia, hanno generato conseguenze rilevanti sulle variabili economiche e sui mercati- ha scritto in un comunicato Geofor - . In particolare, l’incertezza sull’evoluzione del conflitto in Ucraina e l’aumento dei prezzi delle materie prime hanno portato ad una mancanza del prodotto finito, con particolare riguardo ai prodotti derivanti dalla cellulosa e bioplastiche”.

Insieme alla distribuzione dei sacchetti, sarà inoltre consegnato il nuovo calendario aggiornato 2022/2023 della raccolta porta a porta.

