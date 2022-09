San Jacopino: due locali sanzionati per norme igieniche, patenti ritirate e un ladro di bici fermato

Nella serata di ieri, i carabinieri di Firenze, supportati dai militari del NAS, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, incentrato nel rione fiorentino di San Jacopino. I militari hanno eseguito una serie di accertamenti nelle aree verdi e nei luoghi di maggiore aggregazione serale del quartiere, in specie a carico di soggetti già noti alle forze dell’ordine, sospettati di poter detenere materiale illecito. Un giovane, sorpreso in possesso di una dose di anfetamina, è stato segnalato al Prefetto quale assuntore.

Nel corso degli estesi pattugliamenti che hanno riguardato le vie cittadine, i militari hanno sorpreso un 32enne senegalese in possesso di una mountain bike di elevato valore, risultata provento di furto poco prima perpetrato ai danni di una turista tedesca, che in quel momento stava denunciando l’accaduto presso la Stazione Carabinieri di Firenze Santa Maria Novella. Vano il tentativo di sottrarsi al controllo da parte dell’uomo, che è stato identificato e denunciato per ricettazione, venendo sorpreso altresì in possesso di un arnese atto allo scasso.

Nel corso del servizio, i militari hanno poi controllato gli avventori di taluni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, emettendo prescrizioni e diffida nei confronti di due noti esercizi, usuali luoghi di aggregazione serale di Piazza San Jacopino e dintorni, noti alle forze dell’ordine, a fronte delle plurime non conformità igienico-sanitarie accertate.

Particolare attenzione è stata infine rivolta al controllo circa il rispetto delle norme di cui al Codice della Strada: 3 gli automobilisti sanzionati, 1 patente ritirata ed 1 autovettura sequestrata. Omessa revisione e assenza di copertura assicurativa le mancanze più riscontrate. Il bilancio del servizio è di 77 persone e 21 veicoli controllati.