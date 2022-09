Scandicci, Fossi: "Migliorare le infrastrutture per la zona industriale per garantire imprese e lavoratori"

“C’è la necessità di migliorare le infrastrutture per la zona industriale di Scandicci, pensando anche al prolungamento della tramvia, e quella di portare a compimento il progetto della nuova viabilità di ingresso e uscita dal casello autostradale”.

A dirlo è Emiliano Fossi, candidato del centrosinistra nel collegio della provincia di Firenze per la Camera, oggi durante il tour elettorale a Scandicci.

“Scandicci - dice Fossi - è un motore produttivo ed economico dell’area metropolitana. Ma guai a sedersi, guai a dare tutto per scontato. Per questo concordo con l’idea che la tramvia raggiunga la zona industriale di Scandicci. Altro nodo cruciale è quello della viabilità tra l’uscita dell’autostrada e la FiPiLi, teatro quotidiano di ingorghi: quella dell’uscita dell’autostrada e viabilità circostante è una battaglia che voglio portare sino a Roma spingendo il Ministero a sollecitare la società Autostrade per snellire il cronoprogramma per la nuova viabilità di ingresso e uscita dal casello. Il territorio, in termini di competitività e mobilità, non può attendere oltre il 2026. Deve essere un’opera da realizzare in tempi brevi”.

“Fondamentale per le imprese - aggiunge Fossi - è lavorare in un territorio dove ci sono infrastrutture adeguate. Certamente una tramvia più lunga aiuterebbe il lavoro, e, tra l’altro, il progetto sarebbe facilmente realizzabile. Quindi dico sì al suo prolungamento fino all’area industriale. Bisogna cercare di ridurre l’utilizzo del mezzo privato ed il potenziamento del trasporto pubblico diventa essenziale per raggiungere questo obiettivo. Magari facendo funzionare meglio i treni, anche solo per i cittadini e lavoratori che si devono spostare”.

“Lo Stato, oltre a finanziare le opere infrastrutturali – spiega Fossi – deve mettere in condizione le amministrazioni locali di poter potenziare i servizi di trasporto pubblico aumentando gli stanziamenti”.