Segreteria del Sindaco, il Comune di Impruneta cerca un 'Esperto amministrativo'

Con la determinazione n. 548 del 6/9/2022 è indetta una selezione per la copertura a tempo determinato e parziale (18 h. settimanali), di n. 1 unità con il profilo professionale di “Esperto amministrativo” cat. C, da assegnare alle dirette dipendenze del sindaco ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

L’avviso integrale è reperibile sul sito internet del Comune www.comune.impruneta.fi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed all'Albo Pretorio on-line del Comune.

L’incaricato dovrà svolgere i compiti di supporto e collaborazione a diretto contatto con il Sindaco, curando i rapporti con soggetti sia esterni (istituzioni, enti, associazioni, cittadini) sia interni alla struttura organizzativa dell’Ente, operando con correttezza, flessibilità, disponibilità, senso di responsabilità e leale collaborazione. La durata dell’incarico è stabilita a decorrere dalla stipula del contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune Impruneta, prevista nella primavera del 2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il candidato, si occuperà di:

• supporto e collaborazione a diretto contatto con il Sindaco;

• segreteria particolare del Sindaco;

• supporto al Sindaco e alla Giunta nelle verifiche dell’attuazione del programma di mandato, anche mediante la raccolta, la catalogazione e l’elaborazione dei dati, metadati e banche dati dell’Ente.

Le domande potranno essere presentate, secondo le indicazioni tutte previste nell’avviso di selezione, dall’8 Settembre 2022 al 23 Settembre 2022.



Oltre ai requisiti generali per la partecipazione alle selezioni per l’accesso al pubblico impiego, sono richiesti:

a) diploma di scuola media secondaria di secondo grado (cd. “diploma di maturità”).

b) patente di guida cat. B.

Per informazioni, copia dell’avviso e schema di domanda, i candidati potranno rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Buondelmonti, 41) - Tel. 055/2036640 -632

- al Servizio Affari generali – funzione Personale Tel. 055/2036455, 456 -447, 446 oppure accedere al sito internet del Comune di Impruneta all’indirizzo www.comune.impruneta.fi.it

Si ricorda che tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il citato avviso, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Impruneta www.comune.impruneta.fi.it Sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso.