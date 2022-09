Soste e parcheggi nella Ztl per bed&breakfast: si lavora alla nuova ordinanza

"Le nostre proposte sono state valutate positivamente, adesso aspettiamo la nuova ordinanza". Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, commenta l'incontro di questa mattina con il sindaco Michele Conti e del suo capo di gabinetto Luca Leone, alla presenza dell'assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini, dei tecnici di Pisamo, della polizia municipale, del responsabile area sindacale Alessio Giovarruscio e dell'avvocato di Confcommercio Alberto Giovannelli. “Le nostre proposte, concrete e sensate, preventivamente condivise con gli operatori, hanno trovato una adeguata disponibilità da parte dell'amministrazione comunale. Comprendiamo benissimo la necessità di contrastare eventuali abusi, ma turismo e accoglienza sono colonne strategiche per la nostra città. Adesso siamo in attesa di vedere prima possibile e nero su bianco il nuovo provvedimento, ed esprimere cosi un giudizio definitivo. I contenuti sui quali l'amministrazione comunale si è trovata d'accordo con noi sono presto detti: i clienti dei b&b situati all'interno della zona a traffico limitato, avranno a disposizione almeno un'ora di parcheggio gratis per consentire le necessarie operazioni di arrivo e sistemazione. Non solo, gli stessi clienti potranno usufruire di tariffe agevolate per sostare nei parcheggi esterni limitrofi. Altro aspetto importante, le stesse strutture potranno riavere la possibilità di far sostare i loro clienti dentro la Ztl, escluso solo alcune vie che l'amministrazione comunale considera tra le piu carenti per quanto riguarda i parcheggi".

"Comprendiamo la necessità dell amministrazione comunale di disciplinare e regolarizzare una situazione caotica, senza però penalizzare il sistema di accoglienza pisano e quelle strutture in regola che rappresentano un valore aggiunto per tutta la citta", conclude il direttore

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa