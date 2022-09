Spaccia cocaina, in casa anche hashish e 600 euro in contanti: arrestato

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 37enne di nazionalità albanese, residente nel capoluogo labronico, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio dedicato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga nel centro cittadino, hanno notato un uomo, successivamente identificato in un 50enne di origine rumena che nervosamente era in attesa, in disparte, in un angolo buio di piazza della Repubblica all’incrocio con via De Larderel.

I carabinieri, insospettiti, hanno deciso di osservare l’uomo. In effetti, dopo alcuni istanti è sopraggiunto il 37enne albanese. I due si sono intrattenuti a parlare e prima di salutarsi sono stati visti rapidamente qualcosa. I militari hanno immediatamente fermato i due uomini. Il 50enne rumeno è stato trovato in possesso di circa 1 grammo di cocaina mentre il cittadino albanese aveva in tasca una banconota da 50 euro.

Il 37enne è stato subito sottoposto a perquisizione domiciliare. Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti più di 500 grammi di hashish, suddivisi in panetti, circa 56 grammi di cocaina e 660 euro contanti, verosimilmente provento di spaccio, oltre a due bilancini di precisione d altro materiale atto al confezionamento. L’uomo è stato dichiarato in arresto perché colto nella flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 50enne rumeno è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.