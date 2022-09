Violento temporale nell'Aretino, disagi e danni in Valdichiana

Non solo Livorno, anche in provincia di Arezzo il maltempo si è fatto sentire.

Un violento temporale si è abbattuto nella mattinata di giovedì 8 settembre sulla Valdichiana aretina provocando allagamenti in particolare nella zona di Cesa, nel comune di Marciano della Chiana. Le fogne sono andate in crisi e l'acqua si è riversata sulla strada bloccando per alcuni minuti la circolazione.

Molte le chiamate ai vigili del fuoco, mentre i danni alle coltivazioni sono ancora da stimare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare scantinati e garage.