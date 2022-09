Quattro pizzerie toscane nella top100 mondiale

Quattro pizzerie toscane sono nella classifica delle cento migliori al mondo. Vengono da Arezzo, Pietrasanta e Firenze e si sono messe in mostra nella '50 Top Pizza World 2022', stilata da 50 Top Pizza. La guida è una delle più influenti del settore, è ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

In ordine decrescente troviamo al 33esimo posto 'O Scugnizzo': è ad Arezzo in via de' Redi, aperta dal casertano Pierluigi Police e gestita col figlio. La guida loda la "vera identità della pizza napoletani con pomodoro e fior di latte e impasti digeribili".

Al 41esimo si va in Versilia, da 'Apogeo'. Il locale di Massimo Giovannini è a Pietrasanta ed è attivo da più di venti anni. "Una delle pizze più buone della costa, piatto croccante e digeribile" scrive la giuria.

Le altre due vengono entrambe da Firenze. Al 74esimo posto Mario Cipriano staziona con la sua 'Il vecchio e il mare', situata in via Gioberti. All'81esima posizione Giovanni Santarpia porta la sua pizzeria 'Santarpia', che ha sede in via Senese.

Sono ben quattro le toscane nella classifica delle cento migliori pizzerie del mondo, un bel risultato se paragonato a quello di regioni dove la pizza è più tipica come la Campania o il Lazio, per non parlare dei molti emigrati negli Usa.