Torna la Festa del Donatore a Castelfranco

Dopo due anni di stop forzato a causa del covid, sabato 10 Settembre torna a Castelfranco di Sotto la “Festa del Donatore” organizzata dai Fratres per festeggiare il 47° anno di fondazione e sarà l’occasione per ringraziare tutti i donatori e sensibilizzare la popolazione sull'importanza di donare il sangue. Parteciperanno ai festeggiamenti, oltre ai donatori e simpatizzanti, le autorità locali, le consorelle e le associazioni della città. L'evento inizierà alle 18.00 con la celebrazione della Santa Messa e proseguirà con la sfilata dei labari per le vie del centro storico. Alle 20.00, poi, presso la pasticceria “Batticuore” verrà offerto un ricco buffet ai partecipanti e, nel corso della serata, verranno premiati i nuovi donatori e quelli più attivi, tra i quali si è distinto per l'estrema generosità Quarta Carmelo, donatore da record con oltre 200 donazioni all'attivo, al quale verrà tributato uno speciale riconoscimento