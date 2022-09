Via Piovola, manutenzioni al sottopassaggio: scatta il senso unico alternato

Per permettere le attività di manutenzione dell'impalcato soprastante il sottopassaggio della linea ferroviaria, sono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità di via Piovola, dal 12 al 17 e dal 19 al 24 settembre 2022, in orario serale e notturno. Come disposto dall'ordinanza numero 412 del 10 agosto 2022, sarà instituito un senso unico alternato regolato da movieri.



Entrando nel dettaglio, dalle 22 alle 5 del mattino, a partire dal 12 settembre fino al 17 settembre e successivamente a partire dal 19 settembre fino al 24 settembre 2022, in via Piovola, nel tratto del sottopassaggio della linea ferroviaria Firenze-Pisa, sarà in vigore il senso unico alternato regolato da movieri.



Questo il link all'ordinanza https://www.comune.empoli.fi.it/ordinanza-412-2022 .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa