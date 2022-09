Torna la foca monaca all'Isola di Capraia

La foca monaca è tornata nell'Isola di Capraia. Un esemplare pochi giorni fa è rimasto 10 ore all'interno di una grotta costiera dell'isola. Il video è stato presentato in una conferenza stampa.

Grazie alle telecamere all'infrarosso posizionate nel giugno del 2020, all'interno della 'Grotta della Foca', è stato realizzato un lungo filmato (l'animale non è disturbato dal led a infrarosso) che riprende di nuovo un bellissima foca. Erano sessanta anni che non se ne vedeva una.

Ancora non si sa se è maschio o femmina. Nel montaggio del filmato, circa 2 minuti e mezzo si vede chiaramente l'esemplare che nuota nella piscina interna alla grotta poi si immerge di nuovo poi emerge e si adagia sulla spiaggia interna della grotta per addormentarsi. La foca entra nella grotta intorno alle 21.30 e poi intorno alle 6 del mattino si sveglia rituffandosi in mare e si dirige verso l'esterno.