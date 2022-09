Al via da lunedì il rifacimento del lastricato in vicolo Sant’Andrea

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria dei lastricati nel centro storico. Da lunedì 12 settembre sarà la volta di vicolo Sant’Andrea.

Come già avvenuto in molte altre strade del centro, tra le quali via dell’Ospizio, volta del Pesce, via dell’Anguillara, via del Fiasco, via Borgo Melano, via degli Archi, via della Sapienza, via XXVII Aprile e vicolo Paradiso, verranno rimosse le pietre originarie e poi riposate su una soletta in calcestruzzo armato.

Si tratta di lavori che prevedono il recupero della pavimentazione ammalorata in pietra presente in alcune strade, previsti dall’Amministrazione comunale attraverso il ricorso a specifici accordi quadro dell'importo complessivo di 400.000 euro.

Durante l'esecuzione dei lavori, dal 12 al 23 settembre, in vicolo Sant’Andrea sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. In via delle Colonne sarà vietata la sosta, sempre con rimozione forzata, per permettere lo stazionamento dei mezzi necessari ai lavori.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa