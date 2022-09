Domenica al via la Coppa Toscana, l’Abc Solettificio Manetti riceve la Juve Pontedera

Dopo poco più di due settimane dal raduno che ha segnato l’inizio del nuovo corso gialloblu, per l’Abc Solettificio Manetti si avvicina l’ora del primo, vero esame di questa stagione.

Domenica alle ore 18 al PalaBetti i ragazzi di Walter Angiolini ricevono la Juve Pontedera per la giornata inaugurale di Coppa Toscana – Trofeo A. Piperno (arbitri Agnorelli di Poggibonsi, Collet di Castelnuovo Berardenga). Una gara che, così come i prossimi impegni di Coppa, rappresenta una tappa di avvicinamento importante all’inizio vero e proprio delle danze, in programma domenica 2 ottobre con l’esordio in campionato. Dopo il test amichevole di martedì scorso contro la Folgore Fucecchio, il match di domenica servirà in primis per continuare ad oliare i meccanismi di gioco e ritrovare piena confidenza con il parquet ed il ritmo partita, ma non solo. Da adesso, infatti, i due punti iniziano a contare, pertanto l’aspetto agonistico tornerà a svolgere un ruolo fondamentale. Si inizia a fare sul serio, insomma.

L’avversario di questo primo impegno ufficiale, la Juve Pontedera del nuovo coach Gabriele Martelloni, si presenta ai nastri di partenza della serie C Silver con un roster che unisce all’esperienza dei vari Meucci, Chiarugi, Davide e Samuele Doveri, Enrico e Marco Redini, e alla fisicità della new entry Alessandro Donati, centro di 204 cm proveniente da Bellaria-Igea Marina, una folta schiera di giovani tra i quali spiccano i prodotti del vivaio pontederese Gianluca Lemmi, che prenderà parte anche al campionato di serie B in maglia Libertas Livorno, e Alberto Ferrati.

L’ingresso al PalaBetti sarà gratuito. Ricordiamo infine che il cammino dell’Abc Solettificio Manetti in Coppa Toscana proseguirà sabato 17 settembre sul parquet della Mens Sana Basketball (ore 18.30) e domenica 25 di nuovo al PalaBetti (ore 18) contro il Cus Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino