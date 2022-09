Edicole a Pisa, bonus per credito d'imposta fino a 4mila euro

Per l'anno 2022 le attività che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici possono presentare domanda per accedere a un credito d'imposta fino a un massimo di 4.000 euro. “C'è tempo fino al 30 settembre per cogliere questa opportunità” spiega il presidente del gruppo Edicole Confcommercio Provincia di Pisa Luca Ravagni.

“La misura fa riferimento alle spese sostenute per Imu, Tasi, Cosap, Tari, Iva, fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e collegamento a internet, servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali, acquisto o noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi Pos”.

“Un bonus che può garantire almeno un po' di respiro agli edicolanti che possono beneficiare di questa misura, già alle prese con il fardello dell'aumento dei costi dell'energia e con difficoltà strutturali sempre più difficili da sopperire. I margini di profitto sempre più bassi e la vendite di quotidiani e riviste sempre più ridotte stanno mettendo a rischio l'esistenza stessa delle edicole e rivendite di giornali” afferma Ravagni. “Realtà che costituiscono uno straordinario punto di riferimento per il territorio e la comunità, garantendo un servizio essenziale attraverso il loro lavoro svolto quotidianamente con professionalità, disponibilità e attenzione al cliente. Attività che meritano di essere sostenute con fermezza e convinzione a livello nazionale e dalle amministrazioni locali”.

Per ogni ulteriore informazione sul bonus per il credito d'imposta per le edicole Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione al numero 3200861545 o alla mail l.lazzerini@confcommerciopisa.it.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio Stampa