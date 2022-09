In occasione delle elezioni politiche 2022 in programma il prossimo 25 settembre, alcune scuole dell’infanzia saranno chiuse dalle ore 14 di venerdì 23 e fino a lunedì 26 settembre per permettere l’allestimento dei seggi. Nello specifico saranno interrotti i servizi alla Mara Meoni (ex Ginestreto), A.M.E. Agnoletti e Raggio di Sole (Costalpino).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa